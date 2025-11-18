Фигуристка Хуснутдинова объяснила причины своего переезда в Москву к Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, почему переехала из Казани в Москву и перешла в тренерский штаб Этери Тутберидзе.

– Я верно понимаю, что ваш переход в Москву был полностью согласован и во многом даже инициирован вашим предыдущим тренером. А вы сами были к нему готовы морально?

– Никогда нельзя быть до конца готовым к таким переменам. Это был непростой шаг. Конечно, я переживала, волновалась. Но сейчас я точно вижу, что всё это было мне в плюс, что это было правильное решение. Надежда Владимировна [Заякина] меня во всём поддержала. Спасибо родителям, которые поменяли ради меня и свои жизненные планы.

– Вы понимали, что рано или поздно придётся уехать из Казани для роста?

– Да, конечно, для того чтобы дальше развиваться, нужно было искать и пробовать что-то новое. Это естественный этап, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.