Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Хуснутдинова объяснила причины своего переезда в Москву к Этери Тутберидзе

Фигуристка Хуснутдинова объяснила причины своего переезда в Москву к Этери Тутберидзе
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, почему переехала из Казани в Москву и перешла в тренерский штаб Этери Тутберидзе.

– Я верно понимаю, что ваш переход в Москву был полностью согласован и во многом даже инициирован вашим предыдущим тренером. А вы сами были к нему готовы морально?
– Никогда нельзя быть до конца готовым к таким переменам. Это был непростой шаг. Конечно, я переживала, волновалась. Но сейчас я точно вижу, что всё это было мне в плюс, что это было правильное решение. Надежда Владимировна [Заякина] меня во всём поддержала. Спасибо родителям, которые поменяли ради меня и свои жизненные планы.

– Вы понимали, что рано или поздно придётся уехать из Казани для роста?
– Да, конечно, для того чтобы дальше развиваться, нужно было искать и пробовать что-то новое. Это естественный этап, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Даже взрослые смотрят на Этери Георгиевну с трепетом». Новая татарская прима Тутберидзе
Эксклюзив
«Даже взрослые смотрят на Этери Георгиевну с трепетом». Новая татарская прима Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android