Всероссийский зимний фестиваль на льду Winter Fest пройдет в шести городах

С 1 декабря по 1 марта в шести городах России в третий раз пройдет Всероссийский зимний фестиваль на льду Winter Fest от продюсерского центра Ильи Авербуха. Масштабные мероприятия объединят жителей городов для активного досуга. Фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, Волгограде и Перми с 1 декабря по 1 марта.

Фото: Пресс-служба фестиваля

В программе Winter Fest — тематические заезды, мастер-классы по фигурному катанию, хоккею и другим видам спорта от чемпионов, тренировки, диджей-сеты, лекции.

Фестиваль Winter Fest устроен в формате городского катка (работает ежедневно по сеансам) с программой мероприятий на всю зиму (по календарю событий, регистрация на которые откроется совсем скоро). На Winter Fest встретятся городская культура, искусство и зимний досуг для всей семьи!

Главным событием зимы в каждом городе станут Альфа-Дни, которые начнутся в Тюмени 19 декабря, затем пройдут в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Волгограде — даты организаторы анонсируют в социальных сетях проекта. В рамках Альфа-Дней состоятся мастер-классы, розыгрыши призов, фотосессии. Кульминацией станет ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов Олимпийских игр и мира по фигурному катанию.

«Мы привыкли, что зимой люди меньше выходят из дома, реже видятся с друзьями, отказываются от прогулок. В новом сезоне в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Тюмени и Волгограде добавляются поводы проводить зиму активно. Мы расширяем само понятие катков — на них можно не только кататься на коньках, но и послушать музыку, сходить на лекцию, сделать зарядку, научиться чему-то новому. Поводов не сидеть дома становится больше.

В каждом городе пройдут мастер-классы по фигурному катанию, тренировки, занятия. Это отличный шанс попробовать новый для себя вид спорта или улучшить навыки. Поэтому одевайтесь потеплее, вставайте на коньки, всех ждем на Winter Fest!» — сказал организатор фестиваля Winter Fest Илья Авербух: