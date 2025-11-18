Фигуристка Хуснутдинова рассказала о своих планах по изучению четверных прыжков

Фигуристка Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, поделилась своими планами по изучению более сложных прыжков.

– Какие у вас ближайшие цели в плане технических элементов? Каким видите свой контент в перспективе ближайших пары лет, если брать по максимуму?

– Хотелось бы стабильно исполнять два тройных акселя в произвольной программе, тройной аксель в короткой и четверной прыжок. Будем работать над четверным тулупом, работа велась и перед этапом в Казани, но мы не стали торопиться. Он пока не очень стабильный, не всегда получается, будем смотреть, хочется надеяться, что подготовим его к чемпионату России.

В идеале хочется делать в произвольной четыре или пять прыжков ультра-си – два тройных акселя и несколько четверных, наверное, так. Однако важно делать эти элементы чисто, а также чтобы они органично смотрелись в программе, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.