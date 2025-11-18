Фигуристка Хуснутдинова ответила, как поменялись её тренировки с приходом к Тутберидзе

Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, как поменялись её тренировочный процесс и жизнь в целом после переезда в Москву из Казани.

– Что в первую очередь изменилось в вашем тренировочном плане после переезда в Москву?

– Изменились и мои условия для тренировок, всё-таки на катке в Юдине иногда возникали определённые трудности, хотя сейчас я смотрю на это с позитивом. Это был полезный опыт, который научил меня, как можно тренироваться и на «холодном» льду, и на «тёплом». Теперь я готова ко всему (смеётся).

В целом стало больше часов льда. График тренировок изменился, они стали более плотными, насыщенными, но и в Казани мы работали достаточно усердно.

– Как вам московский ритм жизни?

– Конечно, он отличается. Мы живём в достаточно тихом, спокойном районе, в центре почти не бываем, потому что всё время занимают тренировки. Но в любом случае город очень большой, гораздо больше Казани, и ритм жизни поменялся.

Хотя и в Казани мне приходилось рано утром вставать, много ездить по городу на тренировки, вечером возвращалась поздно. Ведь Юдино — это тоже было не близко. Так что к нагрузкам и долгим поездкам я в каком-то смысле уже была готова, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.