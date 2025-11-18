Скидки
Фигурное катание

Роман Савосин объяснил свои ошибки в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве

Роман Савосин объяснил свои ошибки в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Роман Савосин рассказал, почему допустил ошибки в произвольной программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

После короткой программы фигурист шёл третьим, однако два падения в произвольной программе не позволили ему подняться выше пятого места по итогам соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76

«Я спросил у своих друзей, и они сказали, что не было заметно, что я устал. Но на самом деле я очень сильно «подсел» во второй половине программы, не знаю, с чем это связано. Я сейчас, наоборот, на тренировках стал больше физической нагрузки на себя возлагать.

Я устал [во время проката], и во второй половине из-за этого последовала ошибка на акселе. Это ещё усугубило ситуацию: когда падаешь в конце, на уставших ногах вставать и дальше ехать ещё тяжелее. Отсюда пошла ошибка на совсем простом прыжке — тройном лутце», — приводит слова Савосина «Советский спорт».

Пример идеального судейства. Героизм Семененко уступил качеству Кондратюка в Москве
Пример идеального судейства. Героизм Семененко уступил качеству Кондратюка в Москве
