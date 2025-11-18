Роман Савосин объяснил свои ошибки в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Роман Савосин рассказал, почему допустил ошибки в произвольной программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

После короткой программы фигурист шёл третьим, однако два падения в произвольной программе не позволили ему подняться выше пятого места по итогам соревнований.

«Я спросил у своих друзей, и они сказали, что не было заметно, что я устал. Но на самом деле я очень сильно «подсел» во второй половине программы, не знаю, с чем это связано. Я сейчас, наоборот, на тренировках стал больше физической нагрузки на себя возлагать.

Я устал [во время проката], и во второй половине из-за этого последовала ошибка на акселе. Это ещё усугубило ситуацию: когда падаешь в конце, на уставших ногах вставать и дальше ехать ещё тяжелее. Отсюда пошла ошибка на совсем простом прыжке — тройном лутце», — приводит слова Савосина «Советский спорт».