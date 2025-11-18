Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о любимой татарской песне
Российская фигуристка Дина Хуснутдинова поделилась, какая татарская песня является для неё любимой.

– Вы не раз говорили об интересе к татарской культуре и знанию языка. Есть мысль в будущем поставить программу на татарские мотивы?
– У меня уже была татарская программа – под «Шурале», музыка из балета. Я каталась под неё в прошлом сезоне, потом мы её поменяли, но я очень рада, что получилось хотя бы какое-то время выступать с национальной музыкой и представлять нашу культуру. Для меня это было очень важно.

При этом мне нравятся и мои текущие программы, их темы и постановки, мы их обсуждали вместе с тренерским штабом. Но если в будущем представится возможность снова сделать что-то татарское – почему нет? Я помню, что у Камилы была показательная программа «Пыяла», это было очень красиво.

– Какую татарскую музыку вы слушаете? Есть любимые исполнители?
– Любимых исполнителей так сразу не назову, я разную музыку люблю. А если из татарского, то моя самая любимая песня – «Туган як» (с татарского «родной край». – Прим. «Чемпионата»). Она очень душевная, я её просто обожаю. Она всегда находит отклик в сердце, особенно когда скучаю по дому, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

