Софья Акатьева появилась в списке участниц этапа Гран-при России в Омске

Российская фигуристка Софья Акатьева появилась в числе участниц, заявленных на этап Гран-при России «Сердце Сибири», который пройдёт в Омске 22 и 23 ноября. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее Акатьева была заявлена на этапы Гран-при России в Красноярске и Москве, однако впоследствии снималась с турниров, её заменяли другие фигуристки.

Акатьева в текущем сезоне не выступала ни на одном официальном соревновании. В прошлом сезоне фигуристку беспокоили последствия стрессового перелома.

Софья Акатьева является чемпионкой России (2023), двукратной победительницей первенства России среди юниоров (2021, 2022).