Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова рассказала, чувствовала ли давление на домашнем Гран-при

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова рассказала, чувствовала ли давление на домашнем Гран-при
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала, ощущала ли дополнительное давление на этапе Гран-при в Казани, который спортсменка выиграла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
218.01
2
Дарья Садкова
Москва
207.12
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
202.09

– Какой у вас был настрой перед этапом Гран-при в Казани? Эмоции после победы уже улеглись?
– Эмоции до сих пор очень яркие, невероятно приятно было победить именно здесь, в Казани. Настрой был в первую очередь показать себя и свои прокаты. Я не думала о том, какое место смогу занять, для меня было важнее удачно выступить для самой себя, чисто откатать.

– Если оглянуться чуть назад, результат на Гран-при в Магнитогорске стал для вас просто позитивным опытом или дал больше пищи для размышлений?
– Магнитогорск был моим первым этапом взрослой серии Гран-при в карьере, поэтому я, конечно, очень волновалась, и это, наверное, могло сказаться на результате. А в Казани это был уже второй этап Гран-при, морально было попроще, я была готова к нему лучше. Поняла, как нужно себя вести и готовиться к старту, как правильно управлять нервами, лучше понимала, что меня ждёт.

– В Казани вас встречали как главную звезду этапа. Чувствовалось определённое давление, ответственность?
– Давления как такового я не чувствовала. Скорее, наоборот, чувствовала невероятную поддержку трибун, родных стен и зрителей. Это очень помогало. Рада была встретить маленьких девочек из своей группы, они все пришли за меня поболеть, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Даже взрослые смотрят на Этери Георгиевну с трепетом». Новая татарская прима Тутберидзе
Эксклюзив
«Даже взрослые смотрят на Этери Георгиевну с трепетом». Новая татарская прима Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android