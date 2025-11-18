Ученица Тутберидзе Хуснутдинова рассказала, чувствовала ли давление на домашнем Гран-при

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала, ощущала ли дополнительное давление на этапе Гран-при в Казани, который спортсменка выиграла.

– Какой у вас был настрой перед этапом Гран-при в Казани? Эмоции после победы уже улеглись?

– Эмоции до сих пор очень яркие, невероятно приятно было победить именно здесь, в Казани. Настрой был в первую очередь показать себя и свои прокаты. Я не думала о том, какое место смогу занять, для меня было важнее удачно выступить для самой себя, чисто откатать.

– Если оглянуться чуть назад, результат на Гран-при в Магнитогорске стал для вас просто позитивным опытом или дал больше пищи для размышлений?

– Магнитогорск был моим первым этапом взрослой серии Гран-при в карьере, поэтому я, конечно, очень волновалась, и это, наверное, могло сказаться на результате. А в Казани это был уже второй этап Гран-при, морально было попроще, я была готова к нему лучше. Поняла, как нужно себя вести и готовиться к старту, как правильно управлять нервами, лучше понимала, что меня ждёт.

– В Казани вас встречали как главную звезду этапа. Чувствовалось определённое давление, ответственность?

– Давления как такового я не чувствовала. Скорее, наоборот, чувствовала невероятную поддержку трибун, родных стен и зрителей. Это очень помогало. Рада была встретить маленьких девочек из своей группы, они все пришли за меня поболеть, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.