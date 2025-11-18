Фигуристка Хуснутдинова рассказала о работе над хореографией в штабе Тутберидзе

Фигуристка Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала, как у неё проходит работа над улучшением хореографии.

– У вас отличная техническая база, при этом эксперты отмечают, что есть над чем работать в плане хореографии. Как планируете исправлять эту ситуацию?

– Конечно, над этим нужно много и упорно работать. Знаю и понимаю, что мне нужно обратить внимание на вторую оценку, другие девочки катаются уже не первый сезон по взрослым, и у них мастерство катания пока выше.

Будем нарабатывать скольжение, накатывать программы. Работаем и с Даниилом Марковичем над этим, и с Этери Георгиевной, и с другими тренерами нашей команды все вместе.

– В связи с этим вопрос: упор делаете скорее на технику или хочется быть сбалансированной спортсменкой?

– В идеале, разумеется, хочется найти грамотный баланс между сложными элементами и красивой подачей. Важны и техника, и артистизм. Здорово, что подмечают мою технику, но сейчас поработаем и в плане хореографии. С тренерами мы смотрим видео, разбираем, где нужно добавить больше эмоций, где лучше раскрыть руки, как донести историю программы. Это сложная, но очень интересная работа. Я готова трудиться, чтобы стать многогранной спортсменкой, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.