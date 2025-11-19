Скидки
У Евгения Плющенко и его учениц задержался рейс в Омск из-за атаки беспилотников

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его ученицы не смогли вылететь из Москвы в Омск на соревнования в рамках ЮГПР.

«Вот, друзья! Вылет в Омск задерживается. Взял для спортсменов, тренеров и себя вот такие капсулы. В Шереметьево такая капусла… Сейчас хоть поспим четыре часика. По крайней мере, кровать есть, зарядка есть. Всё супер. Дай Бог, чтоб мы вылетели в 4:30 утра», — сказал Плющенко в видео, опубликованном в своих соцсетях.

Также Евгений добавил, что задержка рейса связана с атакой беспилотников, указав это в тексте к видео.

Соревнования юниорок на этапе ЮГПР должны пройти с 20 по 21 ноября.

