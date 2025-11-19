Скидки
«Получилось немного глупо». Евгений Семененко раскрыл, как получил травму в сентябре

«Получилось немного глупо». Евгений Семененко раскрыл, как получил травму в сентябре
Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко поделился подробностями получения травмы в сентябре 2025 года.

«Травму получил практически перед открытыми прокатами, очень расстроился. Получилось немного глупо, честно говоря. Чаще фигуристы получают травму при неудачных попытках прыжка, на падении. А в моём случае это случилось на дорожке шагов в моей любимой короткой программе. Она настолько мне нравится, что в какой-то момент потерял контроль — делал выпад и вдруг ноги разъехались. Как итог — очень обидная травма колена.

Я старался как можно быстрее восстановиться, очень не хотел из-за всего этого пропускать сезон. Поэтому был рад даже вне зависимости от того места, что займу, просто находиться на московском этапе серии и показывать хорошее катание — старался не падать, не допускать «бабочек» на прыжках», — приводит слова Семененко ТАСС.

Пример идеального судейства. Героизм Семененко уступил качеству Кондратюка в Москве
