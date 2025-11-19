Скидки
Костылева сообщила, что самолёт с фигуристами Плющенко не смог приземлиться в Омске

Комментарии
Комментарии

Российская фигуристка Елена Костылева рассказала, что их самолёт не смог сесть в Омске из-за тумана и приземлился в Тюмени.

«Проблемы не заканчиваются на том, что задержали рейс. Вы вылетели в Омск, всё было хорошо, пока нам не объявляют, что не можем сесть. Долго кружили, ждали, пока уйдёт туман. Сейчас сели в Тюмени, будем ждать в аэропорту изменений погодных условий», — написала Костылева в социальных сетях.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что он и его ученицы не смогли вылететь из Москвы в Омск на соревнования в рамках ЮГПР. Евгений добавил, что задержка рейса связана с атакой беспилотников.

