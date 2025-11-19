Дикиджи: так-то я могу вставить четверной аксель в программу, но потом элементов не будет

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, может ли вставить в программу четверной аксель. На соревнованиях этот прыжок исполнял только американец Илья Малинин.

«Он очень много занимает физической силы. Меня спрашивали, буду ли я вставлять его в программу. Так-то я могу вставить его в программу, может быть, я его и прыгну. Но потом никакой программы не будет, следующих элементов не будет. Ну, может парочку каких-то сделаю.

Но мне он не даётся так, как Илье, мне приходится прям очень сильно на нем напрягаться. Думаю, он больше его напрыгивал», — сказал Дикиджи в эфире подкаста «Первого канала» с Максимом Траньковым.