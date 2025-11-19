Софью Леонтьеву выписали из больницы после операции

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в паре с Даниилом Горелкиным, выписана из больницы после операции на руке. Об этом сообщает тренер Александр Свинин.

«Софью выписали, она уже дома», — приводит слова Свинина «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Леонтьева и Горелкин уже принимали участие в этапе в Магнитогорске, где заняли второе место, уступив только Василисе Кагановской и Максиму Некрасову. Спортсмены снялись этапа Гран-при в Москве по медицинским показателям.Софья получила на тренировке серьёзную травму – порез с осложнением, после чего была госпитализирована и перенесла операцию.