Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софью Леонтьеву выписали из больницы после операции

Софью Леонтьеву выписали из больницы после операции
Комментарии

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в паре с Даниилом Горелкиным, выписана из больницы после операции на руке. Об этом сообщает тренер Александр Свинин.

«Софью выписали, она уже дома», — приводит слова Свинина «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Леонтьева и Горелкин уже принимали участие в этапе в Магнитогорске, где заняли второе место, уступив только Василисе Кагановской и Максиму Некрасову. Спортсмены снялись этапа Гран-при в Москве по медицинским показателям.Софья получила на тренировке серьёзную травму – порез с осложнением, после чего была госпитализирована и перенесла операцию.

Материалы по теме
Софью Леонтьеву планируют выписать из больницы в среду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android