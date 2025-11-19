Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Плющенко до сих пор не прилетели в Омск. Этап Гран-при начинается завтра

Фигуристы Плющенко до сих пор не прилетели в Омск. Этап Гран-при начинается завтра
Комментарии

Ученицы академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко до сих пор не прилетели в Омск, где в четверг, 20 ноября, стартует Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.

Ночная задержка рейса была связана с атакой беспилотников.

«Кто вылетел этой ночью из Москвы, ещё на пути в Омск. Задержка из Москвы на 4 часа. Затем самолет был перенаправлен в Тюмень. Только сейчас самолет вылетел из Тюмени в Омск. А свои короткие программы юниоры одиночного катания катают уже завтра», — сообщила пресс-служба Академии Плющенко в телеграм-канале.

Соревнования юниорок на этапе Гран-при России в Омске должны пройти с 20 по 21 ноября.

Материалы по теме
Костылева сообщила, что самолёт с фигуристами Плющенко не смог приземлиться в Омске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android