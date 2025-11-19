Фигуристы Плющенко до сих пор не прилетели в Омск. Этап Гран-при начинается завтра

Ученицы академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко до сих пор не прилетели в Омск, где в четверг, 20 ноября, стартует Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.

Ночная задержка рейса была связана с атакой беспилотников.

«Кто вылетел этой ночью из Москвы, ещё на пути в Омск. Задержка из Москвы на 4 часа. Затем самолет был перенаправлен в Тюмень. Только сейчас самолет вылетел из Тюмени в Омск. А свои короткие программы юниоры одиночного катания катают уже завтра», — сообщила пресс-служба Академии Плющенко в телеграм-канале.

Соревнования юниорок на этапе Гран-при России в Омске должны пройти с 20 по 21 ноября.