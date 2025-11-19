Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Прыжки Малинина, скольжение Хим Фа и Уно». Дикиджи собрал идеального фигуриста

«Прыжки Малинина, скольжение Хим Фа и Уно». Дикиджи собрал идеального фигуриста
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, каким видит идеального фигуриста.

– Если сложить идеального фигуриста в твоей голове.
– Прыжки – Ильи [Малинина]. Скольжение – Адам Сяо [Хим Фа], Сёма Уно, они классно скользят.

– Харизма, артистизм? От кого у тебя мурашки последний раз бежали?
– Вообще, мне очень нравилось смотреть прокаты Нэйтана Чена.

– А вращения?
– Свои, ха-ха. Шучу, ни в коем случае. Джейсон Браун, он хорошо вращается, — сказал Дикиджи в эфире подкаста Первого канала с Максимом Траньковым.

Владислав Дикиджи выступит на пятом этапе Гран-при в Омске, который пройдёт 22 и 23 ноября.

Материалы по теме
Дикиджи: так-то я могу вставить четверной аксель в программу, но потом элементов не будет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android