«Прыжки Малинина, скольжение Хим Фа и Уно». Дикиджи собрал идеального фигуриста

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, каким видит идеального фигуриста.

– Если сложить идеального фигуриста в твоей голове.

– Прыжки – Ильи [Малинина]. Скольжение – Адам Сяо [Хим Фа], Сёма Уно, они классно скользят.

– Харизма, артистизм? От кого у тебя мурашки последний раз бежали?

– Вообще, мне очень нравилось смотреть прокаты Нэйтана Чена.

– А вращения?

– Свои, ха-ха. Шучу, ни в коем случае. Джейсон Браун, он хорошо вращается, — сказал Дикиджи в эфире подкаста Первого канала с Максимом Траньковым.

Владислав Дикиджи выступит на пятом этапе Гран-при в Омске, который пройдёт 22 и 23 ноября.