Фигурное катание

Фигурист Дикиджи рассказал, сколько штрафов заплатил после покупки BMW

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, сколько штрафов получил в первые месяцы вождения. В прошлом году фигурист купил автомобиль BMW с мотором мощностью 510 лошадиных сил.

«За первый месяц на 6 тысяч прилетело мне [штрафов], за второй месяц — на тысячу. Пока что больше нет.

На квартиру коплю. Мне кажется, бездумно все свои сбережения тратить на машину, которую тоже нужно обслуживать, кормить себя ещё», — сказал Дикиджи в эфире подкаста Первого канала с Максимом Траньковым.

Дикиджи — чемпион России (2025) и серебряный призёр (2024) чемпионата России, бронзовый призёр финала Кубка России (2024).

