Штаб Этери Тутберидзе поздравил Евгению Медведеву с днём рождения

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил двукратного серебряного призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристку Евгению Медведеву с днём рождения. Сегодня, 19 ноября, Медведевой исполнилось 26 лет.

«Поздравляем Женю с днём рождения! Желаем здоровья, счастья, ярких эмоций и вдохновения. Пусть каждый день приносит новые возможности, дарит радость и уверенно ведёт к самым искренним мечтам!» – говорится в поздравлении, опубликованном в соцсетях штаба Тутберидзе.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная победительница и серебряный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при.