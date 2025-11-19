Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Штаб Этери Тутберидзе поздравил Евгению Медведеву с днём рождения

Штаб Этери Тутберидзе поздравил Евгению Медведеву с днём рождения
Комментарии

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил двукратного серебряного призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристку Евгению Медведеву с днём рождения. Сегодня, 19 ноября, Медведевой исполнилось 26 лет.

«Поздравляем Женю с днём рождения! Желаем здоровья, счастья, ярких эмоций и вдохновения. Пусть каждый день приносит новые возможности, дарит радость и уверенно ведёт к самым искренним мечтам!» – говорится в поздравлении, опубликованном в соцсетях штаба Тутберидзе.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная победительница и серебряный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Материалы по теме
Фото
«Мне два (+) шесть годиков». Евгения Медведева показала детские фото в свой день рождения
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android