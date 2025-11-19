Малеина и Самохин выиграли ритм-танец на юниорском этапе Гран-при в Омске
Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли ритм-танец на юниорском этапе Гран-при России в Омске. За своё выступление они получили от судей 71,24 балла.
Вторыми стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин с результатом 65,45 балла. Тройку лидеров замкнули Милана Жабина и Вениамин Башуров (63,16).
Фигурное катание. Гран-при России в Омске. Юниоры. Танцы на льду. Ртим-танец:
- Елизавета Малеина/Матвей Самохин — 71,24 балла.
- Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 65,45.
- Милана Жабина/Вениамин Башуров — 63,16.
- Полина Пилипенко/Владислав Михайлов — 62,68.
- Полина Жарова/Алексей Столяров — 62,01.
- Таиса Мусурова/Иван Тертышников — 54,42.
- Арина Власова/Денис Горбушин — 52,71.
- Алиса Кремер/Илья Целковский — 51,64.
Материалы по теме
Комментарии