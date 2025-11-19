Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Малеина и Самохин выиграли ритм-танец на юниорском этапе Гран-при в Омске

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли ритм-танец на юниорском этапе Гран-при России в Омске. За своё выступление они получили от судей 71,24 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
19 ноября 2025, среда. 14:30 МСК
Окончено

Вторыми стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин с результатом 65,45 балла. Тройку лидеров замкнули Милана Жабина и Вениамин Башуров (63,16).

Фигурное катание. Гран-при России в Омске. Юниоры. Танцы на льду. Ртим-танец:

  1. Елизавета Малеина/Матвей Самохин — 71,24 балла.
  2. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 65,45.
  3. Милана Жабина/Вениамин Башуров — 63,16.
  4. Полина Пилипенко/Владислав Михайлов — 62,68.
  5. Полина Жарова/Алексей Столяров — 62,01.
  6. Таиса Мусурова/Иван Тертышников — 54,42.
  7. Арина Власова/Денис Горбушин — 52,71.
  8. Алиса Кремер/Илья Целковский — 51,64.
Календарь Гран-при России
