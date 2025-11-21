Шестой этап Гран-при ISU в Финляндии: расписание, где смотреть прокаты Хендрикс и других

Сегодня, 21 ноября, в Хельсинки (Финляндия) стартует шестой этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований. В полном объёме в прямом эфире этап Гран-при в Финляндии покажет Okko.
Расписание шестого этапа серии Гран-при ISU в Хельсинки (время московское):
21 ноября, пятница:
15:00. Спортивные пары. Короткая программа;
16:30. Мужчины. Короткая программа;
18:25. Женщины. Короткая программа;
20:20. Танцы на льду. Ритм-танец.
22 ноября, суббота:
13:30. Спортивные пары. Произвольная программа;
15:15. Мужчины. Произвольная программа;
18:30. Женщины. Произвольная программа;
20:40. Танцы на льду. Произвольный танец.
Отметим, в списках участников шестого этапа Гран-при ISU числятся такие фигуристы, как Луна Хендрикс, Эмбер Гленн, Юма Кагияма, Маттео Риццо, Алиса Ефимова и другие.
