Шестой этап Гран-при ISU в Финляндии: расписание, где смотреть прокаты Хендрикс и других

Сегодня, 21 ноября, в Хельсинки (Финляндия) стартует шестой этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований. В полном объёме в прямом эфире этап Гран-при в Финляндии покажет Okko.

Расписание шестого этапа серии Гран-при ISU в Хельсинки (время московское):

21 ноября, пятница:

15:00. Спортивные пары. Короткая программа;

16:30. Мужчины. Короткая программа;

18:25. Женщины. Короткая программа;

20:20. Танцы на льду. Ритм-танец.

22 ноября, суббота:

13:30. Спортивные пары. Произвольная программа;

15:15. Мужчины. Произвольная программа;

18:30. Женщины. Произвольная программа;

20:40. Танцы на льду. Произвольный танец.

Отметим, в списках участников шестого этапа Гран-при ISU числятся такие фигуристы, как Луна Хендрикс, Эмбер Гленн, Юма Кагияма, Маттео Риццо, Алиса Ефимова и другие.

