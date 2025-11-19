Пара Гусева/Овчинников выиграла короткую программу на юниорском ГП России в Омске

Фигуристы Таисия Гусева/Даниил Овчинников одержали победу в короткой программе соревнований пар на шестом этапе юниорского Гран-при России в Омске.
Гусева/Овчинников выиграли короткую программу, набрав 63,65 балла. На второй позиции после первого соревновательного дня идут Альбина Камалдинова/Степан Маришин (61,08), замыкают тройку лидеров Арина Парсегова/Матвей Богданов с результатом 58,60 балла.
Фигурное катание. Гран-при России. Шестой этап. Омск. Пары. Короткая программа:
1. Таисия Гусева/Даниил Овчинников – 63,65.
2. Альбина Камалдинова/Степан Маришин – 61,08.
3. Арина Парсегова/Матвей Богданов – 58,60.
4. Амелия Шаяхметова/Мартин Бреславский – 58,55.
5. Дарья Самохвалова/Роман Романчев – 57,81.
Произвольную программу фигуристы представят 20 ноября.