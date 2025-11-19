«Мечтай, твори, сияй». Алина Загитова поздравила Евгению Медведеву с днём рождения

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поздравила двукратного серебряного призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристку Евгению Медведеву с днём рождения. Сегодня, 19 ноября, Медведевой исполнилось 26 лет.

«С днём рождения! Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу «Ассоль». Мечтай, твори, сияй», — написала Загитова на своей странице в социальных сетях.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная победительница и серебряный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при. На прошлой неделе фигуристка объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.