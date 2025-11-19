Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Очень тяжёлая дорога». Костылева сообщила, что фигуристы Плющенко добрались до Омска

«Очень тяжёлая дорога». Костылева сообщила, что фигуристы Плющенко добрались до Омска
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Елена Костылева сообщила, что фигуристам Плющенко удалось добраться до Омска. Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что он и его ученицы не смогли вылететь из Москвы в Омск на соревнования в рамках юниорского Грап-при России из-за задержки рейса, которая была связана с атакой беспилотников. Позже самолёт не смог приземлиться в Омске из-за тумана и был отправлен в Тюмень.

«Мы наконец-таки заселились в отель в Омске. Это была очень тяжёлая дорога. Мы должны были прилететь в четыре часа утра в Омск и весь день отдыхать. В итоге мы в четыре часа утра только вылетели и даже не прилетели в Омск, а приземлились в Тюмени. Но сейчас уже всё хорошо, мы в отеле», – сказала Костылёва в видео, размещённом в её телеграм-канале.

Соревнования фигуристов на этапе юниорского Гран-при России в Омске стартуют 20 ноября.

Материалы по теме
Костылева сообщила, что самолёт с фигуристами Плющенко не смог приземлиться в Омске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android