«Очень тяжёлая дорога». Костылева сообщила, что фигуристы Плющенко добрались до Омска

Российская фигуристка Елена Костылева сообщила, что фигуристам Плющенко удалось добраться до Омска. Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что он и его ученицы не смогли вылететь из Москвы в Омск на соревнования в рамках юниорского Грап-при России из-за задержки рейса, которая была связана с атакой беспилотников. Позже самолёт не смог приземлиться в Омске из-за тумана и был отправлен в Тюмень.

«Мы наконец-таки заселились в отель в Омске. Это была очень тяжёлая дорога. Мы должны были прилететь в четыре часа утра в Омск и весь день отдыхать. В итоге мы в четыре часа утра только вылетели и даже не прилетели в Омск, а приземлились в Тюмени. Но сейчас уже всё хорошо, мы в отеле», – сказала Костылёва в видео, размещённом в её телеграм-канале.

Соревнования фигуристов на этапе юниорского Гран-при России в Омске стартуют 20 ноября.