Илья Авербух станет продюсером «Фестиваля зимнего спорта» в Перми

На фестивальных площадках в центре города пройдут всероссийские соревнования по сноуборду, мастер-классы по фигурному катанию от Ильи Авербуха и других чемпионов по разным видам спорта, этапы проекта «Народный ледниковый», занятия для детей и взрослых и мероприятия для активного зимнего отдыха. В рамках фестиваля состоятся хоккейные матчи 3х3, конькобежный забег, турнир по кёрлингу, лыжные гонки, тренировки для любителей и профессиональных спортсменов. Мероприятия продлятся всю зиму с 29 декабря по 1 марта.

В наступающем зимнем сезоне Пермь станет самым спортивным городом России. Площадки «Фестиваля зимнего спорта в Перми» будут спортивным и досуговым центром притяжения для жителей города, края и всей страны. Основные мероприятия пройдут в центре Перми на площади перед «Театром-Театром», где возведут открытый каток. Специально для фестиваля на эспланаде появится горка с тремя трассами для тренировок, соревнований по сноуборду, катания на тюбинге. В этом году пространство фестиваля пройдёт ещё на одной площадке – модернизированном стадионе «Юность». На каждой из локаций предусмотрены мастер-классы, турниры и массовые мероприятия. Присоединиться к празднику спорта может любой желающий независимо от возраста и физической подготовки.

«В предстоящем сезоне фестиваль станет ещё более масштабным и насыщенным. Теперь это не просто каток, но и дорожка для кёрлинга и уникальная горка, на которой также будут проходить мастер-классы и активности. Мы задействуем не только центральную площадь, но и используем новый объект – стадион «Юность», на котором только что завершена масштабная реконструкция. И сама событийная линейка в рамках фестиваля будет более разнообразной. Это позволит вовлечь ещё больше жителей и гостей города в занятия физической активностью. Кроме катания на коньках, появится возможность познакомиться с горными лыжами и сноубордом, любимый детьми тюбинг, конькобежный спорт, хоккей. В этом году появится отдельная площадка для кёрлинга, что позволит не прерывать работу основного катка», — рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

На стадионе «Юность» состоится конькобежный забег «Все на лед». В феврале все жители и гости города смогут принять участие в ежегодном лыжном забеге. Кроме того, попробовать свои силы получится на турнирах по кёрлингу и хоккею 3×3. В течение фестиваля звёзды спорта проведут мастер-классы по своим дисциплинам.

В январе центр города будет заполнен сноубордистами — на фестивальной горке состоятся всероссийские соревнования по сноуборду в дисциплине «слоуп-стайл». Спортсмены пройдут дистанцию по «фигурной» трассе, выполнят трюки на трамплинах и преодолеют препятствия.

Украшением «Фестиваля зимнего спорта в Перми» станет «Народный ледниковый» — проект, вдохновлённый телевизионным шоу «Ледниковый период». Поклонники фигурного катания посетят серию тренировок и репетиций, выступят на одной сцене с профессиональными спортсменами и станут частью большого проекта. Отбор в проект будет проводиться профессиональным жюри: заслуженными фигуристами, тренерами, хореографами и лично Ильёй Авербухом. После приёма заявок начнётся очный отборочный этап. Каждый заезд посвящён определенной тематике.

«Пермский край — синоним настоящей русской зимы, в нём сочетается сила чемпионов, красота природы, гостеприимство местной культуры. Поэтому проводить здесь масштабный фестиваль — огромное удовольствие для всей нашей команды. Вместе с заслуженными чемпионами России и мира покажем наше новое шоу, проведём мастер-классы для учеников спортивных секций и любителей фигурного катания. И даже предложим жителям города поучаствовать в проекте «Народный ледниковый», совсем скоро откроется регистрация на первый отборочный тур», — поделился генеральный продюсер фестиваля Илья Авербух.

Старт фестивалю зимних видов спорта будет дан 29 декабря. Регистрация на катание на коньках и участие в других активностях будет доступна на сайте пермьзимаспорт.рф, также информация будет размещаться на официальных ресурсах министерства физической культуры и спорта Пермского края

«Фестиваль зимнего спорта» направлен на популяризацию спорта и активного образа жизни среди горожан. В сезоне-2025/2026 он пройдёт в четвёртый раз.