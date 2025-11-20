Скидки
Фигурист из Новосибирска Угожаев объяснил, почему любит Красноярск

Фигурист из Новосибирска Угожаев объяснил, почему любит Красноярск
Комментарии

Чемпион России по прыжкам, серебряный призёр чемпионата России среди юниоров (2022) российский фигурист Николай Угожаев рассказал, почему любит выступать на соревнованиях в Красноярске.

— Расскажи, за что любишь Красноярск, помимо удобной арены?
— Город хороший, до Новосибирска близко, отель — один из самых лучших. Прогуляться по городу в этот раз не особо успел, но знаю, по словам Пети Гуменника о Красноярских столбах, он говорил, что там очень красиво. Ещё слышал про Красноярскую ГЭС, сам там не был, но на фото — очень красиво и мощно, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Комментарии
