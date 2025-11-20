Фигурист из Новосибирска Угожаев объяснил, почему любит Красноярск

Чемпион России по прыжкам, серебряный призёр чемпионата России среди юниоров (2022) российский фигурист Николай Угожаев рассказал, почему любит выступать на соревнованиях в Красноярске.

— Расскажи, за что любишь Красноярск, помимо удобной арены?

— Город хороший, до Новосибирска близко, отель — один из самых лучших. Прогуляться по городу в этот раз не особо успел, но знаю, по словам Пети Гуменника о Красноярских столбах, он говорил, что там очень красиво. Ещё слышал про Красноярскую ГЭС, сам там не был, но на фото — очень красиво и мощно, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.