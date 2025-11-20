Угожаев рассказал, как Москвина помогает ему настроиться перед прокатом

Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, как ему помогает настроиться перед прокатом заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина.

— Насколько сильно волнуешься перед выходом на лёд? Как справляешься с нервами?

— Пытаюсь успокоить себя, настроиться на элементы и на прокат, прислушиваюсь к советам Тамары Николаевны.

— Работал со спортивным психологом?

— Конечно, правда, это было давно, мы разработали определённые приёмы, я ими пользуюсь. Сейчас со спортивным психологом я не работаю, но поддерживаю связь. Мне это помогает, всё равно каждый сам решает, как ему настраиваться, но мне конкретно эти приёмы очень помогают.

— Как тебе помогает в тренировочном процессе Тамара Николаевна Москвина?

— Она приходит на лёд, оценивает, даёт ценные советы, СМС-ки мне пишет часто, после короткой программы в Красноярске тоже написала, раскрывать содержание не буду, это конфиденциально, но могу сказать, что там она настраивала меня на прокат произвольной программы, про короткую ничего не говорила. Тамара Николаевна помогает мне психологически, рассказывает о каких-то приёмах, тоже своеобразный психолог, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.