Фигуристы Малеина и Самохин рассказали о победе с «Кармен» в день столетия Майи Плисецкой

Фигуристы Малеина и Самохин рассказали о победе с «Кармен» в день столетия Майи Плисецкой
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин рассказали о победе на юниорском этапе Гран-при России в Омске с программой «Кармен» в день столетия балерины Майи Плисецкой.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
20 ноября 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено

Самохин. Очень нравится арена, атмосфера приятная, чувствуется масштаб хоккейной команды «Авангард». Хочется сказать спасибо зрителям, спасибо, что поддерживали, это было круто.

Малеина. Нас очень тепло приняли, зал кричал, поддерживал. Всё задуманное сегодня получилось, откатали хорошо, без шероховатостей. Буквально вчера узнала, что сегодня, 20 ноября, сто лет со дня рождения Майи Плисецкой, которая была выдающейся исполнительницей роли Кармен, так что сегодня была мотивация о-го-го какая (улыбается). Ориентировались ли на исполнение Плисецкой при подготовке танца? Да, я в какой-то степени ориентировалась, пыталась какие-то моментики перенести на себя, но не полностью.

Самохин. Я ориентировался больше на Тессу Вирчу со Скоттом Мойром и на своих родителей, которые в шоу катали «Кармен». Вышли бы они тогда на Олимпиаду, все бы узнали, что такое настоящая «Кармен» (улыбается), – передаёт слова Малеиной и Самохина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли этап юниорского Гран-при в Омске
