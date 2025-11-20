Угожаев рассказал, сколько четверных планирует исполнять в сезоне

Чемпион России по прыжкам (2025) и серебряный призёр чемпионата России среди юниоров (2022) фигурист Николай Угожаев рассказал, сколько четверных прыжков планирует исполнять в программах текущего сезона.

— Какие цели ставишь перед собой на сезон?

— Хочу чисто прыгать пять четверных, всегда катать на свой максимум. Медальных целей для себя никогда не загадываю.

— У тебя разные образы в короткой и произвольной программе, что ближе?

— Оба, в короткой у меня очень много мыслей в голове, а в произвольной — классика, она всегда в моде. Мне обе программы очень сильно нравятся, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.