Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли юниорский этап Гран-при в Омске в парах

Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли юниорский этап Гран-при в Омске в парах
Комментарии

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников стали победителями юниорского этапа Гран-при России в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 177,66 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
20 ноября 2025, четверг. 12:30 МСК
Окончено

Вторыми стали Арина Парсегова и Матвей Богданов с результатом 174,12 балла. Тройку лидеров замкнули Амелия Шаяхметова и Мартин Бреславский (171,25).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Омск. Пары. Итоговое положение:

  1. Таисия Гусева/Даниил Овчинников – 177,66 балла.
  2. Арина Парсегова/Матвей Богданов – 174,12.
  3. Амелия Шаяхметова/Мартин Бреславский – 171,25.
  4. Виктория Двинина/Виктор Потапов — 164,89.
  5. Альбина Камалдинова/Степан Маришин – 159,52.
Календарь Гран-при России
Материалы по теме
Фигуристы Малеина и Самохин рассказали о победе с «Кармен» в день столетия Майи Плисецкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android