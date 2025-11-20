Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли юниорский этап Гран-при в Омске в парах

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников стали победителями юниорского этапа Гран-при России в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 177,66 балла.

Вторыми стали Арина Парсегова и Матвей Богданов с результатом 174,12 балла. Тройку лидеров замкнули Амелия Шаяхметова и Мартин Бреславский (171,25).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Омск. Пары. Итоговое положение:

Таисия Гусева/Даниил Овчинников – 177,66 балла. Арина Парсегова/Матвей Богданов – 174,12. Амелия Шаяхметова/Мартин Бреславский – 171,25. Виктория Двинина/Виктор Потапов — 164,89. Альбина Камалдинова/Степан Маришин – 159,52.