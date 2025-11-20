Скидки
Угожаев рассказал об общении с вице-чемпионом мира

Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, как ему удалось пообщаться с серебряным призёром чемпионата мира (2025) представителем Казахстана Михаилом Шайдоровым.

— На сборах ты был вместе с Мишей Шайдоровым, удалось пообщаться?
— Да, он очень хороший парень, мы пообщались с ним на сборах. Я раньше о нём, конечно, знал, но лично знаком не был, когда познакомился, понял, что он вообще очень крутой.

— Следишь за его успехами на международной арене?
— Стараюсь смотреть прокаты на этапах Гран-при, смотрел его выступление в Китае, думаю, можно было откататься лучше, но он попал в тройку — это уже хорошо, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

