«Аж глаза на лоб полезли». Угожаев — о баллах Ильи Малинина

Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, за кем следит на международной арене, а также прокомментировал рекорд американского спортсмена Ильи Малинина по баллам за произвольную программу, который он установил на Гран-при в Канаде (228,97).

— У тебя есть какие-то фавориты на международной арене?

— Больше всего, как мне кажется, слежу за Мишей, а вообще, фаворит номер один — это, конечно, Илья Малинин. В Красноярске многие парни ночью смотрели этап в Канаде, но я уже отрубился. Утром, когда проснулся, увидел результаты, удивился очень сильно, аж глаза на лоб полезли от таких баллов, потом, конечно, посмотрел прокат. Илья там после риттбергера так обрадовался, сжал кулак, и я решил перенять это и в произвольной тоже пошёл на риттбергер (смеётся). Это шутка, конечно, я решил идти на него ещё до проката Ильи, но он меня совсем чуть-чуть подбодрил, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.