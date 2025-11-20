Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Аж глаза на лоб полезли». Угожаев — о баллах Ильи Малинина

«Аж глаза на лоб полезли». Угожаев — о баллах Ильи Малинина
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, за кем следит на международной арене, а также прокомментировал рекорд американского спортсмена Ильи Малинина по баллам за произвольную программу, который он установил на Гран-при в Канаде (228,97).

— У тебя есть какие-то фавориты на международной арене?
— Больше всего, как мне кажется, слежу за Мишей, а вообще, фаворит номер один — это, конечно, Илья Малинин. В Красноярске многие парни ночью смотрели этап в Канаде, но я уже отрубился. Утром, когда проснулся, увидел результаты, удивился очень сильно, аж глаза на лоб полезли от таких баллов, потом, конечно, посмотрел прокат. Илья там после риттбергера так обрадовался, сжал кулак, и я решил перенять это и в произвольной тоже пошёл на риттбергер (смеётся). Это шутка, конечно, я решил идти на него ещё до проката Ильи, но он меня совсем чуть-чуть подбодрил, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Тамара Москвина — своеобразный психолог». Интервью с Николаем Угожаевым
Эксклюзив
«Тамара Москвина — своеобразный психолог». Интервью с Николаем Угожаевым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android