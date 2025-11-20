Угожаев: баллы Сизерона во Франции заслуженны

Российский фигурист Николай Угожаев заявил, что баллы танцоров на льду Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье Бодри, полученные на этапе Гран-при во Франции, были заслуженными. Дуэт получил от судей 211,02 балла.

— За другими видами на международной арене следишь?

— Стараюсь следить за всеми, очень интересно, что происходит в танцах на льду после возвращения Гийома Сизерона и Майи с Алексом Шибутани, пока что не совсем понятно, что там происходит, но Сизерон с Лоранс Фурнье Бодри выглядят главными фаворитами.

— Кто твой личный фаворит в танцах?

— Я смотрел и Сизерона с Фурнье Бодри, и Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом, если честно, французы намного больше нравятся. Это лично моё мнение, с Габриэлой Пападакис было ещё лучше, но сейчас тоже их дуэт выглядит сильнее на фоне остальных. Их ритм-танец — 50/50, а вот произвольный на голову выше остальных, как по мне.

Многие говорят, что на этапе во Франции им поставили много, но я считаю, что это было заслуженно. На втором этапе, я думаю, они не сильно меньше получат, ещё и если ритм-танец будет без ошибок, то могут замахнуться близко к мировым рекордам в свой третий совместный старт, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.