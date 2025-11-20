Пара Тутберидзе отреагировала на обнулённую поддержку на втором этапе Гран-при подряд

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, тренирующиеся в штабе Этери Тутберидзе, отреагировали на обнулённую поддержку на втором этапе Гран-при России подряд.

Овчинников. Какие ощущения после окончания турнира? Сложно ответить, и положительные, и отрицательные. Рады занять первое место, но снова случился срыв, поддержку обнулили. Ещё не пересматривал. В целом мы рады первому месту. С нашим контентом мы можем набирать гораздо больше баллов.

В ожидании оценок я молился, конечно, с прошлых соревнований остался осадок небольшой, Тася сегодня была намного увереннее, чем я. Прошлые соревнования довольно сильно на мне сказались, я пытался морально с этим бороться, но, видимо, не до конца справился. Сегодня весь прокат с самого начала ехал на нервах. Во время проката пытался себя успокаивать, потому что чувствовал мандраж, переживания. Морально сказалось на поддержках, когда на них заезжал, тоже думал об этом.

Гусева. Тоже смешанные эмоции, и обида, и радость. Но всё равно первое место, можно лучше катать. Если бы не обнулённая поддержка, мы можем запросто больше баллов набирать. Согласны ли мы с тем, что мы сильная пара? В целом да, но есть пары сильнее. Собиралась на прокат как обычно. Мама на трибунах поддерживала. В этом сезоне я морально стала крепче, у мня нет мандража, просто выхожу спокойно, на тренировках делаю всё идеально.

Как работали над поддержками после того, как одну не засчитали в Казани? Локтя согнутого в жиме не было.

Овчинников. По приезде мне многие говорили про локоть, пытались как-то подскрыть его, работать над этим. Но пока что это не до конца, так сказать, получилось сделать. Будем стараться, — передаёт слова Гусевой и Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.