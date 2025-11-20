Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Арина Парсегова отобралась на первенство России среди юниоров в одиночном и парном катании

Арина Парсегова отобралась на первенство России среди юниоров в одиночном и парном катании
Комментарии

Российская фигуристка Арина Парсегова отобралась на первенство России среди юниоров и в одиночном, и в парном катании. Спортсменка выступает в обеих дисциплинах. В этом сезоне она дебютировала на юниорском уровне.

На втором юниорском этапе Гран-при в Магнитогорске Парсегова в одиночном катании заняла четвёртое место, на этапе Гран-при в Казани — пятое.

В парном катании с Матвеем Богдановым фигуристка выступает первый год. На этапе Гран-при в Москве спортсмены заняли четвёртое место; на заключительном этапе, в Омске, Парсегова и Богданов выиграли серебряные медали.

Первенство России среди юниоров пройдёт с 4 по 8 февраля в Саранске.

