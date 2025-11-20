Скидки
Угожаев: у Аделии много соперниц, но она может побеждать всех

Угожаев: у Аделии много соперниц, но она может побеждать всех
Фигурист Николай Угожаев заявил, что, несмотря на серьёзных соперниц на международной арене, двукратной чемпионке России Аделии Петросян по силам их побеждать.

Петросян выиграла в сентябре 2025 года отборочный турнир в Пекине, который позволит ей принять участие в Олимпиаде-2026, которая пройдёт в феврале в Италии.

— За девушками следишь?
— Да, смотрю за конкурентками Аделии, все японки — Каори Сакамото, Ами Накаи, Монэ Тиба, американки — Изабо Левито, Эмбер Гленн, у Аделии соперников очень много, но я думаю, что она может побеждать всех. Конечно, те, кто прыгает тройной аксель, имеют огромное преимущество, очень нравится, что Эмбер в таком возрасте стабильно прыгает такой сложный прыжок и выигрывает.

— Она в интервью рассказывала, что вдохновлялась акселем Лизы Туктамышевой…
— Да, это очень хороший пример, Лиза вызывает только восторг, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

