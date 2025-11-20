Скидки
Ученица Тутберидзе Парсегова рассказала, что для неё значит первая медаль в парном катании

Российская фигуристка Арина Парсегова, выступающая в паре с Матвеем Богдановым, рассказала, что значит для неё первая медаль в парном катании. На этапе Гран-при в Омске фигуристы стали вторыми.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
20 ноября 2025, четверг. 12:30 МСК
Окончено

Богданов. Это определённая радость. Рад, что чисто откатали. Ехали за чистым прокатом прежде всего.

Парсегова. Согласна с Матвеем. Очень довольна, что у нас сегодня всё получилось. Могу согласиться, что в парном катании можно быстрее прийти к своей цели. Рада, что на моём последнем этапе получилось попасть на пьедестал. Совсем неудачных выступлений у меня пока не было. Но я рада, что мы с Матвеем чисто откатали.

Богданов. После этапа в Москве лично у меня, не знаю, как у Арины, прибавилось уверенности. Подготовка была гораздо спокойнее, чем перед Москвой. Спокойнее готовились, уверенно, нормально.

Парсегова. Я бы не сказала, что спокойнее готовились. Начали готовиться более продуктивно — более осознанно. Перед этапами в одиночке я ходила только на одиночные льды и просила поставить мне расписание так, чтобы я попадала на два парных. Когда одиночные этапы для меня закончились, я пошла только на парные. На одиночные — только если была возможность, ходила. Если нет — не просила ничего менять.

Мы не рассчитывали на медаль, просто хотели показать всё то, что умеем.

Богданов. Да, выполняли свою работу, — передаёт слова Парсеговой и Богданова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Арина Парсегова заняла четвёртое и пятое места в одиночном катании на этапах Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске и Казани, затем выступала в парном на этапе в Москве, где заняла четвёртое место.

