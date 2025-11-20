Скидки
«Пока что складывается хорошо». Угожаев — о выступлении Гуменника и Петросян в Пекине

Фигурист Николай Угожаев прокомментировал выступления россиян Петра Гуменника и Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине, который прошёл в сентябре 2025 года.

Гуменник и Петросян выиграли турнир в мужском и женском одиночном катании соответственно. Высокий результат даёт спортсменам право участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в Италии.

— Смотрел олимпийскую квалификацию?
— Конечно, переживал, специально просыпался в пять утра, чтобы посмотреть короткую программу Пети. Очень рад за ребят, два первых места, всё они сделали правильно, двигаются поступательно. Конечно, всё могло быть ещё лучше, но пока что складывается хорошо, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

