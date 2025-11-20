Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Костылева лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Омске

Елена Костылева лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Омске
Комментарии

Российская фигуристка Елена Костылева выиграла короткую программу на юниорском этапе Гран-при России в Омске. За своё выступление она получила от судей 69,42 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Короткая программа
20 ноября 2025, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
69.42
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
67.67
3
Алёна Принёва
Москва
66.69

Второй стала Агата Петрова с результатом 67,67 балла. Тройку лидеров замкнула Алёна Принёва (66,69).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Девушки. Короткая программа:

  1. Елена Костылева — 69,42 балла.
  2. Агата Петрова — 67,67.
  3. Алёна Принёва — 66,69.
  4. Лидия Плескачёва — 66,21.
  5. Агата Морозова — 59,44.
  6. Мирослава Лезина — 57,69.
  7. Валерия Шарапова — 57,58.
  8. Милана Лебедева — 55,80.
  9. София Шепелева — 55,32.
  10. Лидия Голубова — 55,02.
  11. Ксения Кубрина — 52,89.
Календарь Гран-при России
Материалы по теме
Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли юниорский этап Гран-при в Омске в парах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android