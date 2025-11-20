Елена Костылева лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Омске
Поделиться
Российская фигуристка Елена Костылева выиграла короткую программу на юниорском этапе Гран-при России в Омске. За своё выступление она получила от судей 69,42 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Короткая программа
20 ноября 2025, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
69.42
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
67.67
3
Алёна Принёва
Москва
66.69
Второй стала Агата Петрова с результатом 67,67 балла. Тройку лидеров замкнула Алёна Принёва (66,69).
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Девушки. Короткая программа:
- Елена Костылева — 69,42 балла.
- Агата Петрова — 67,67.
- Алёна Принёва — 66,69.
- Лидия Плескачёва — 66,21.
- Агата Морозова — 59,44.
- Мирослава Лезина — 57,69.
- Валерия Шарапова — 57,58.
- Милана Лебедева — 55,80.
- София Шепелева — 55,32.
- Лидия Голубова — 55,02.
- Ксения Кубрина — 52,89.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
17:33
-
17:22
-
17:12
-
17:06
-
16:55
-
16:44
-
16:40
-
16:22
-
15:43
-
15:23
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:52
-
13:35
-
13:17
-
13:10
-
12:45
-
12:19
- 19 ноября 2025
-
23:39
-
19:20
-
19:08
-
17:59
-
16:40
-
16:20
-
16:06
-
15:39
-
15:26
-
15:13
-
15:11
-
15:03
-
14:58