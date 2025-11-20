Елена Костылева лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Омске

Российская фигуристка Елена Костылева выиграла короткую программу на юниорском этапе Гран-при России в Омске. За своё выступление она получила от судей 69,42 балла.

Второй стала Агата Петрова с результатом 67,67 балла. Тройку лидеров замкнула Алёна Принёва (66,69).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Девушки. Короткая программа:

Елена Костылева — 69,42 балла. Агата Петрова — 67,67. Алёна Принёва — 66,69. Лидия Плескачёва — 66,21. Агата Морозова — 59,44. Мирослава Лезина — 57,69. Валерия Шарапова — 57,58. Милана Лебедева — 55,80. София Шепелева — 55,32. Лидия Голубова — 55,02. Ксения Кубрина — 52,89.