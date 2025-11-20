Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Софья Самоделкина не выступит на этапе Гран-при в Хельсинки из-за проблем с визой

Аудио-версия:
Комментарии

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, ранее представлявшая Россию, из-за проблем с визой не сможет принять участие в этапе Гран-при в столице Финляндии Хельсинки, который пройдёт 22 и 23 ноября. Об этом сообщает телеграмм-канал «Всем лутц!».

Фигуристка получила на этап приглашение от организаторов, так как была первой в рейтинге запасных после снятия бельгийской спортсменки Нины Пинзаррон, но не успела получить необходимое на въезд в страну разрешение.

Высокий результат на этапе Гран-при мог бы обеспечить Самоделкиной участие в финале Гран-при, который пройдёт в Японии и в котором выступят шесть лучших фигуристок по итогам всех прошедших этапов.

Ранее Самоделкина выиграла серебряную медаль на этапе Гран-при в Японии, где набрала 200 баллов за две программы.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Женщины. Произвольная программа
08 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
227.18
2
Софья Самоделкина
Казахстан
200.00
3
Луна Хендрикс
Бельгия
198.97
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

