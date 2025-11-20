«Крутились долго — 13 кругов насчитали!» Мама Елены Костылевой — о тяжёлом перелёте в Омск

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, высказалась о тяжёлом перелёте фигуристов в Омск на этап Гран-при России.

«Не знаю, сколько времени, даже не считали. Мы выехали где-то в 10 вечера, приехали в аэропорт. И сюда прилетели в шесть часов вечера по местному времени. Получается, дорога заняла сутки с чем-то. Два раза поднимались, два раза садились. Последний раз было очень страшно садиться, скажу честно. Я сидела у окна с одним из операторов, мы с ним обсуждали. Наверное, 13 кругов насчитали. Первый раз вообще ничего не было видно — мы летим, что-то непонятное. И вдруг такая палочка в небе.

Думаю, что за палочка? Но мы так низко летели, что это, скорее всего, была какая-то труба. Целый час мы крутились, больше часа даже. Очень долго. Страшно было. Слава богу, долетели, всё хорошо. Но Лена не в ногах, естественно. Тяжёлый перелет, однако это большой урок для нас. Если нас откроют, придётся лететь куда-то далеко [на международные старты], — уже есть опыт такого перелёта», — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.