Мама Костылевой рассказала, что у Елены не получались прыжки после долгого перелёта в Омск

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, что у дочери не получались прыжки после долгого перелёта в Омск. После короткой программы Елена занимает первое место с результатом 69,42.

«Лена — огромная молодец, боец! Утром на разминке не могла прыгать сначала. Прилетели вечером, а утром вышли на тренировку. Она спала до половины десятого, чтобы выспаться. Но на разминке всё было плохо, она говорила, что вообще не может прыгать. Мол, выносит куда-то! Но собралась, всё хорошо. Она опять потеряла балл из-за задержки времени. Я в шоке от этого! Видимо, тренеры не предупредили, чтобы следила за таймером. Это не первый раз. Плохо терять один балл, обидненько. Хочется, чтобы бы больше 70. А так всё скромненько, до 70 с трикселем. Хочется, чтобы она катала на большие баллы. Чтоб не просто судьи ей валили, а именно она накатала. Тяжёло, но это огромный опыт. Рада, что он случился. Будем ждать завтра четыре ультра-си», — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.