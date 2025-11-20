Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Смотрела только Сашу Трусову». Алёна Принёва — о новой короткой программе Big Spender

Российская фигуристка Алёна Принёва после третьего места в короткой программе на шестом этапе Гран-при России среди юниоров рассказала, по какой причине ей нравится короткая программа.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Короткая программа
20 ноября 2025, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
69.42
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
67.67
3
Алёна Принёва
Москва
66.69

«В короткой программе я, можно сказать, катаю саму себя, стараюсь передать хорошее настроение зрителям, кататься в удовольствие.

Как выбрали композицию Big Spender? Я пришла на постановку, мне включили музыку, мы начали ставить программу (улыбается). Из тех, кто раньше катался под эту музыку, смотрела только Сашу Трусову. Мне очень нравится эта программа, безумно люблю кататься, улыбаться и смотреть всем в глаза.

Программа начинается достаточно смело перед судьями? Очень долго тренировалась, чтобы руки нормально положить на борт (улыбается)», — передаёт слова Принёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

