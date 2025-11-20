Скидки
Фигурное катание

Ирина Костылева сообщила, что её дочь Елена уже второй этап Гран-при выступает с травмой

Ирина Костылева сообщила, что её дочь Елена уже второй этап Гран-при выступает с травмой
Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, рассказала о характере травмы, с которой её дочь выступает на шестом этапе серии Гран-при России среди юниоров в Омске.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Короткая программа
20 ноября 2025, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
69.42
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
67.67
3
Алёна Принёва
Москва
66.69

«Четыре ультра-си, да. Ничего не накатывали, у Лены травма. Она катается не больше часа в день, щадящий режим. У неё травма уже три недели. Прошлый старт она катала с травмой. Но выхода нет — осталось два этапа. Травма — это не секрет, Евгений Викторович [Плющенко] говорил об этом. Травма обычного спортивного характера, как у всех. Так как Лена вышла в сезон в сентябре, всё начинает отваливаться постепенно — голеностоп, пах, колено. Сейчас колено. Пах прошёл, но заболело колено. Но это обычное спортивное явление, тут ничего страшного нет. Тот, кому нечего терять, сидит дома. Однако ей есть что терять, нужно завтра выйти и выступить достойно, чтобы отобраться на Кубок Первого канала и в финал Гран-при. Единственный минус — дедакшен, я очень расстроена. Это очень расстраивает родителей, когда есть один балл от первого до 10-го места — и потерять его на ерунде… Это большая халатность», — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

