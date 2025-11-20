Елена Костылева раскрыла, как проходил сложный перелёт в Омск на этап юниорского Гран-при

Чемпионка России среди юниоров 2025 года Елена Костылева рассказала, как проблемы во время перелёта в Омск на шестой этап серии Гран-при России повлияли на её самочувствие, а также отметила поддержку болельщиков.

Костылева является лидером соревнований после короткой программы, её прокат судьи оценили в 69,42 балла.

«Могу сказать одно — мне легче выступать, когда зрителей очень много. Они меня поддерживают, снимают весь стресс, переживания, которые у меня были. В Москве чувствовалось напряжение. А сейчас зрители мне помогали прыгнуть этот каскад (из тройного акселя и тройного тулупа. — Прим. «Чемпионата») — и он легко получился. Без борьбы.

Как выдержала полёт? Когда приехала в аэропорт, нам задержали рейс. Евгений Викторович взял нам с мамой капсульный отель, чтобы мы немного отдохнули. Я поспала, уснула почти сразу. Проснулась достаточно легко — не думала, что так будет. Затем сели в самолёт, всё было хорошо. Я занималась своими делами. И потом нам объявили, что мы не можем сесть в Омске из-за погоды!

В итоге мы час летали над Омском — у нас бензина всего на час хватало, чтобы дождаться изменений погодных условий. В итоге погода не изменилась, мы долетели до Тюмени, сели. Сходили с Евгением Викторовичем в кафе, покушали, поболтали. Ещё часа три—четыре подождали и снова сели в самолёт. Я всю дорогу уже спала, потому что очень устала. Опять объявляют, что мы не можем сесть! И я уже всё!

Когда первый раз объявили, что мы не можем сесть, у меня было нормальное настроение. А тут я уже всё! Готова была выйти из этого самолёта, очень устала! В итоге всё же сели, добрались до отеля, отдохнула», — передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.