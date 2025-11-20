Скидки
Фигурное катание

Костылева рассказала, почему недовольна прокатом короткой программы на Гран-при в Омске

Костылева рассказала, почему недовольна прокатом короткой программы на Гран-при в Омске
Чемпионка России среди юниоров 2025 года Елена Костылева рассказала, почему осталась недовольна прокатом короткой программы на этапе юниорского Гран-при России в Омске. Фигуристка лидирует после исполнения короткой программы, набрав 69,42 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Короткая программа
20 ноября 2025, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
69.42
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
67.67
3
Алёна Принёва
Москва
66.69

«Удалось отдохнуть после перелёта. Но утром на тренировке всё шло плохо. Сейчас уже хорошо. Думаю, это последствия вчерашнего дня, очень сильно засидела ноги. Было тяжело их разминать. Публика, настрой тренеров помогли собраться. Я довольна прокатом, но недовольна! Обрадовалась сначала, когда закончилась музыка. Но понимала, что получила балл штрафа за поздний старт программы. Не понимаю, зачем вообще придумали эти дедакшены!» — передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

