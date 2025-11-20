Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Мишина рассказала, почему поменяла костюм к КП между этапами Гран-при

15-летняя российская фигуристка, ученица Алексея Мишина Агата Петрова поделилась эмоциями после проката короткой программы на шестом этапе Гран-при России среди юниоров в Омске. Петрова набрала 67,67 балла и занимает промежуточное второе место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Короткая программа
20 ноября 2025, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
69.42
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
67.67
3
Алёна Принёва
Москва
66.69

«Понравилось, как помогают зрители, постоянно хлопают, поддерживают, это очень морально помогает подготовиться к прокату. Переживала больше, чем в Магнитогорске, больше была зациклена на прыжковых элементах, из-за этого не так хорошо показала себя во второй оценке. Но довольна прокатом, всё нарабатывается, будем улучшать.

Стараюсь не думать, как катаются другие. У каждого есть свои детали, кто-то делает прыжки лучше, кто-то лучше вращается. Стараюсь спокойно подходить к прокату, неважно, как прошла тренировка, надо просто отпускать, выходить и делать своё.

Почему поменяли костюм? Всему тренерскому штабу хотелось добавить немного яркости. Примерно за неделю решили добавить немного цвета и удлинить рукава. Пока оставляем так, но может всё в любой момент поменяться — и движения, и детали костюма», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

