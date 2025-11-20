Скидки
Фигурное катание

Стало известно, почему Алина Горбачёва провела тренировку на «Навка Арена»

Стало известно, почему Алина Горбачёва провела тренировку на «Навка Арена»
Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва провела тренировку на льду «Навка Арена» в Москве. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале спортивного сооружения.

«Алина временно каталась на катке «Навка Арена». На её родном катке было достаточно прохладно», — приводит слова своего источника ТАСС.

В данный момент Горбачёва готовится выступить на заключительном, пятом этапе серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию, который пройдёт в Омске с 22 по 23 ноября. Ранее на этапе в Москве Горбачёва завоевала серебро, уступив только Аделии Петросян. Алина впервые соревновалась после восстановления от травмы.

