Стало известно, почему Алина Горбачёва провела тренировку на «Навка Арена»

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва провела тренировку на льду «Навка Арена» в Москве. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале спортивного сооружения.

Видео доступно в телеграм-канале «Навка Арена».

«Алина временно каталась на катке «Навка Арена». На её родном катке было достаточно прохладно», — приводит слова своего источника ТАСС.

В данный момент Горбачёва готовится выступить на заключительном, пятом этапе серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию, который пройдёт в Омске с 22 по 23 ноября. Ранее на этапе в Москве Горбачёва завоевала серебро, уступив только Аделии Петросян. Алина впервые соревновалась после восстановления от травмы.