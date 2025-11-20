Артём Федотов стал лучшим в короткой программе на 6-м этапе Гран-при России среди юниоров
13-летний российский фигурист Артём Федотов стал лучшим в короткой программе на шестом этапе серии Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров, который проходит в Омске. Судьи оценили прокат Федотова в 76,79 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Юноши. Короткая программа
20 ноября 2025, четверг. 16:35 МСК
Окончено
1
Артём Федотов
Москва
76.79
2
Макар Солодников
Пермский край
74.94
3
Александр Семков
Санкт-Петербург
73.60
Свои произвольные программы юниоры представят завтра, 21 ноября. Начало прокатов — в 12:45 мск.
У юниорок после короткой программы в Омске лидерство захватила Елена Костылева.
