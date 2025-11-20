Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Артём Федотов стал лучшим в короткой программе на 6-м этапе Гран-при России среди юниоров

13-летний российский фигурист Артём Федотов стал лучшим в короткой программе на шестом этапе серии Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров, который проходит в Омске. Судьи оценили прокат Федотова в 76,79 балла.

Фигурное катание. Юниоры. Гран-при России, шестой этап, Омск. Короткая программа

1. Артём Федотов – 76,79 балла.

2. Макар Солодников – 74,94.

3. Александр Семков – 73,60.

4. Илья Мальков – 73,32.

5. Вадим Воронов – 73,13.

6. Даниил Жолобов – 71,35.

7. Эдуард Карартынян – 69,74.

Свои произвольные программы юниоры представят завтра, 21 ноября. Начало прокатов — в 12:45 мск.

У юниорок после короткой программы в Омске лидерство захватила Елена Костылева.