Ученик Тутберидзе Федотов отреагировал на победу в короткой программе на Гран-при в Омске

13-летний российский фигурист, ученик Этери Тутберидзе Артём Федотов прокомментировал первое место по итогам короткой программы на шестом этапе серии Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров, который проходит в Омске. Судьи оценили прокат Федотова в 76,79 балла.

«Это мой второй этап Гран-при. Я потренировался и собрался на старт. Очень уверенно пошёл в тройной аксель, с кайфом докатался. Первый раз выступаю в Омске. На тренировочной арене похолоднее, лёд твёрже, здесь лёд лучше. Сергей Викторович Дудаков сказал, что доволен моим прокатом», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.