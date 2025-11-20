Ученик Тутберидзе Федотов отреагировал на победу в короткой программе на Гран-при в Омске
13-летний российский фигурист, ученик Этери Тутберидзе Артём Федотов прокомментировал первое место по итогам короткой программы на шестом этапе серии Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров, который проходит в Омске. Судьи оценили прокат Федотова в 76,79 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Юноши. Короткая программа
20 ноября 2025, четверг. 16:35 МСК
Окончено
1
Артём Федотов
Москва
76.79
2
Макар Солодников
Пермский край
74.94
3
Александр Семков
Санкт-Петербург
73.60
«Это мой второй этап Гран-при. Я потренировался и собрался на старт. Очень уверенно пошёл в тройной аксель, с кайфом докатался. Первый раз выступаю в Омске. На тренировочной арене похолоднее, лёд твёрже, здесь лёд лучше. Сергей Викторович Дудаков сказал, что доволен моим прокатом», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
