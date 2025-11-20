Призёр первенства России Солодников выделил программу Семененко под музыку из «Гладиатора»

Призёр первенства России — 2025 среди юниоров фигурист Макар Солодников рассказал, чья программа под композицию из фильма «Гладиатор» понравилась ему больше всего в сезоне-2025. Сам Солодников второй сезон подряд катает свою короткую программу под музыку из этого фильма.

«Как готовился к этапу Гран-при? Катал программы, тренировался, усиливал свою физическую подготовку. Основная проблема в выносливости? Да. Силы тратятся на прыжки, их становится меньше, устаёшь быстро. А когда выносливость нарабатываешь, уже легче становится катать. На первом этапе короткая программа была лучше, чисто было.

Было после перелёта тяжело собрать себя в кучу, разваленное состояние было, но рад, что хотя бы так откатал, могло быть и хуже. Прилетел сегодня в девять утра, успел только на 15 минут тренировки из-за задержки рейса.

«Гладиатор» — популярная тема в этом сезоне? Смотрел программы Жени Семененко, Ромы Хамзина и Никиты Сарновского. Больше понравился Женя Семененко. Все программы соответствуют образу, просто у Жени она более наполненная, яркая, поэтому больше нравится», — передаёт слова Солодникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.